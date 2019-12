CALCIOMERCATO JUVENTUS WILLIAN BARCELLONA / La Juventus è alla finestra, pronta ad approfittare della situazione qualora il rinnovo con il Chelsea non dovesse concretizzarsi, ma per Willian il futuro potrebbe essere scritto molto prima: in scadenza a giugno con i 'Blues', il fantasista brasiliano è, infatti, stato indicato da Valverde come il nome giusto per rimpiazzare l'infortunato Dembele.

Secondo quanto riferisce il 'Daily Star', ilsarebbe in pressing per riuscire a coronare l'inseguimento all'ex

Soltanto qualche giorno fa Lampard parlò della situazione di Willian, confermando la volontà del Chelsea di trovare un accordo per rinnovargli il contratto, ma ora le cose potrebbero cambiare: i blaugrana potrebbero, infatti, rompere gli indugi e farsi avanti prepotentemente per il 31enne con un'offerta che potrebbe far vacillare le certezza del club londinese e del calciatore. In passato il Barcellona aveva già avanzato una proposta per Willian di 60 milioni di euro, ricevendo in risposta il no dei Blues: andrà così anche questa volta?