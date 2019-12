CALCIOMERCATO JUVENTUS RUGANI / Dopo Mandzukic e Perin, quest'ultimo rispedito al Genoa in prestito, prossimamemte dovrebbe lasciare la Juventus anche Daniele Rugani.

Ai margini del progetto targato, come dimostrano le appena 3 presenze collezionate in questa stagione, il futuro del centrale classe '94 potrebbe essere in Premier League.

Calciomercato Juventus, Rugani-Leicester: le cifre tra cartellino e ingaggio

Indiscrezioni inglesi danno il Leicester in netta pole, pronto a mettere sul piatto una proposta da ben 20 milioni di euro. A lui, invece, il club allenato da Rodgers secondo in classifica è disposto a garantire un contratto da ben 4 milioni di euro a stagione. Per l'ex Empoli si è parlato anche di Fiorentina e Atalanta, ma ad oggi la pista che porta in Inghilterra, nello specifico alle 'Foxes' è quella più concreta.

