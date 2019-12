CALCIOMERCATO NAPOLI PAREDES / Il Napoli continua a scandagliare il mercato alla ricerca di un centrocampista per Rino Gattuso: obiettivo prioritario di Giuntoli è garantire un centrale in grado di smistare il gioco nel 4-3-3 pensato dal nuovo allenatore dei partenopei. Un profilo che al momento manca nella rosa azzurra, carenza che a gennaio dovrà essere colmata. Tra i nomi accostati al Napoli anche quello di Leandro Paredes del Paris Saint-Germain (extracomunitario, per acquistarlo il club italiano dovrebbe cedere uno tra Hysaj e Leandrinho): secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la destinazione partenopea, al momento, non convincerebbe il centrocampista argentino che lascerebbe Parigi soltanto per una tra Juventus e Real Madrid.

Per i bianconeri, infatti, si parla di un possibile scambio con Emre Can, nel mirino del Paris Saint-Germain e possibile partente dopo l'esclusione dalla lista Champions di inizio stagione.

Per il Napoli, invece, i nomi 'forti' per il centrocampo in questo momento sono quelli di Berge (Genk), Lobotka (Celta) e Amrabat (Verona). Quest'ultimo, però, potrebbe arrivare solo a giugno dato che ha già indossato le maglie di due squadre e per regolamento non può indossarne una terza. Il Napoli è comunque al lavoro per bloccarlo già a gennaio.

