JUVENTUS GUARDIOLA MANCHESTER CITY CALCIOMERCATO / Si fa sempre un gran parlare del futuro di Pep Guardiola. A più riprese accostato alla Juventus prima dello sbarco a Torino di Maurizio Sarri, l'allenatore spagnolo resta il desiderio di tante società per la prossima estate.

Oltre ai bianconeri, l'ex Barcellona è stato accostato ad un ritorno in Catalogna e al Bayern Monaco negli ultimi tempi.

L'attuale allenatore del, che dopo la Premier va a caccia del trionfo in, ha però allontanato nuovamente le voci su un possiible cambio di panchina a giugno: "Questa è la mia quarta stagione, la prossima sarà la quinta perchè voglio restare al City. Sto incredibilmente bene qui - Ha sottolineato Guardiola in conferenza stampa in vista del match di campionato contro il Wolverhampton - E' davvero tanto tempo: guardate cosa succede oggi, tanti allenatori vengono esonerati da una settimana all'altra…".

Guardiola aggiunge: "Il nostro livello si è alzato, le aspettative sono incredibilmente elevate. Non è una decisione mia: è anche del club e non abbiamo ancora parlato. Adesso pensiamo a passare un bel Natale con le nostre famiglie e a fare bene nella prossima gara. Per il futuro vedremo insieme in seguito".