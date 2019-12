CALCIOMERCATO NAPOLI AMRABAT VERONA / La dirigenza del Napoli si prepara ad un calciomercato di gennaio estremamente intenso. Il primissimo colpo della campagna acquisti azzurra potrebbe arrivare dal Verona. Il profilo è quello del giovane centrocampista Sofyan Amrabat, classe 1996, tra le migliori sorprese di questa prima parte di campionato. Il 23enne marocchino è approdato in prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro dal Bruges, club con il quale ha anche giocato una gara ufficiale, motivo per cui arriverebbe in azzurro solo in estate.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Napoli, ESCLUSIVO agente Amrabat: "Ho un accordo col giocatore"

Calciomercato Napoli, Amrabat più vicino

Per il momento non c’è nulla di ufficiale ma il destino di Amrabat sembra in procinto di legarsi proprio al Napoli. Lo stesso centrocampista del Verona ha parlato del suo futuro ai microfoni di ‘Fox Sports Olanda’ ammettendo: “Di solito cerco di concentrarmi solo sul giocare e distanziarmi da tutto ma da quanto ho letto è quasi fatta per il mio passaggio al Napoli. Ora voglio stare in vacanza con la mia famiglia ma presto prenderò la mia decisione”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Politano ai margini: pronto lo scambio con il Napoli

Napoli, Arteta stoppa Torreira: due le alternative

Calciomercato Napoli, ESCLUSIVO: non solo Torreira, altro uruguaiano nel mirino