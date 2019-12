CALCIOMERCATO GENOA THIAGO MOTTA LOPEZ / Pesantissima sconfitta per il Genoa in casa dell'Inter. I rossoblu proseguono la crisi di risultati che sta facendo sprofondare in classifica la squadra. Secondo quanto rivelato da 'Sky Sport' a farne le spese sarà Thiago Motta che verrà esonerato nelle prossime ore.

Al suo posto pronto l'exDiego

Decisiva la pessima prestazione di San Siro che inchioda i liguri al penultimo posto in classifica in piena zona retrocessione. Un 4-0 incassato dall'Inter di Conte e Lukaku che darà il via ad una nuova rivoluzione in panchina, secondo ribaltone stagionale. Per provare a dare una nuova scossa all'ambiente Preziosi infatti si affiderà con ogni probabilità all'ex tecnico dei sardi che nelle settimane scorse è stato vicino alla panchina del Brescia.

