Lopetegui-Milan, è già bufera: fatto subito fuori

Il nome di Julen Lopetegui è tornato fortemente in auge in ottica Milan per il dopo Pioli. Un profilo che però non sembra scaldare il cuore di tutti

Uno sguardo al presente con le ultime partite di una stagione senza lieto fine, ed uno al futuro per il Milan che al termine dell’annata dovrebbe andare a cambiare guida tecnica chiudendo la lunga avventura con Stefano Pioli.

Nelle ultime ore è tornato fortemente in pista il nome di Julen Lopetegui per la panchina dei rossoneri. Lo spagnolo è voglioso di riscatto dopo un anno di stop e la fine dell’avventura al Wolverhampton. L’ex Siviglia, che sembra aver fatto un’ottima impressione a Cardinale e soci, sarebbe avanti rispetto alla concorrenza.

Di diversa opinione sarebbero i tifosi, che almeno sui social sembrano manifestare dissenso per una eventuale scelta di questo tipo.

Lopetegui-Milan fa scatenare i tifosi: bufera sui social

Il nome di Lopetegui non scalda quindi il cuore di molti appassionati rossoneri, che su X hanno lanciato un vero e proprio hashtag: #Nopetegui.

Ecco alcuni dei messaggi relativi all’allenatore spagnolo apparsi sul noto social network:

