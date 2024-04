Il Milan sacrifica Maignan: ma prende il giocatore che volevano Inter e Juve

Sacrificio eccellente per il Milan: rossoneri disposti a rinunciare a Maignan per portare via il colpo top a Inter e Juventus

In questa stagione, rispetto alle due precedenti, non è stato sempre così brillante. Alcune serate sono state poco esaltanti per Mike Maignan, come quella nel derby, dove non è stato irreprensibile sul gol subito da Thuram in quello che doveva essere il suo palo di competenza.

Sul rendimento del portiere del Milan, in ogni caso, ci sono pochi dubbi, trattandosi sempre e comunque di un valore aggiunto per i rossoneri. Che non vorrebbero privarsene e avrebbero fissato un prezzo intorno ai 100 milioni di euro per valutare l’eventualità di una sua cessione. Un sacrificio pesantissimo che però potrebbe rivelarsi, nel caso, decisivo per un grande colpo di mercato, portandolo via alle mire di Inter e Juventus.

Milan, la carta Maignan per arrivare a Zirkzee: scelta fatta

Uno dei nomi più caldi del mercato è Joshua Zirkzee, tornato al gol con il Bologna nel pesantissimo 3-1 dei rossoblù a Roma. La prodezza dell’Olimpico è stata l’undicesima in campionato, la dodicesima stagionale, numeri che lo mettono sempre più nel mirino dei grandi club.

La redazione di Calciomercato.it, nel suo consueto sondaggio su ‘X’, ha chiesto ai suoi utenti quale tra i top player del campionato sarebbe maggiormente sacrificabile per racimolare le risorse per acquistarlo dal Bologna. Il verdetto ha visto prevalere il portiere milanista, votato con il 39,3% delle preferenze, davanti agli altri giocatori di Juve e Inter Chiesa (32,8%), Vlahovic (14,8%) e Marcus Thuram (13,1%).