ATALANTA MILAN GASPERINI GOMEZ ILICIC ZAPATA / Ottime notizie per Gian Piero Gasperini in vista della sfida al Milan di Pioli, ma non solo. Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore dell'Atalanta ha infatti dato un importante aggiornamento sulle condizioni di Duvan Zapata: "Ha iniziato ieri un po' di lavoro differenziato. È fermo da tantissimo tempo, quasi tre mesi e spero possa aggregarsi alla squadra dal 30. Approfitterà di questi dieci giorni con un programma personalizzato per recuperare la condizione. Finalmente si vede un po' di luce, ma solo quando ci si muove si può capire meglio come si sta davvero. Ma al 2020 possiamo chiedere questo: di avere acciacchi, non infortuni importanti".

LEGGI ANCHE >>> Atalanta-Milan, Pioli: "Per noi non esistono vacanze.

Atalanta-Milan, Gasperini ritrova Gomez e Ilicic

Pienamente recuperati invece il 'Papu' Gomez e Ilicic: "Per Gomez si trattava solo di una forte contusione, poi lui è il nostro highlander. È un recupero importante, se ci siamo tutti siamo più tranquilli e abbiamo più soluzioni. Ilicic si è allenato sempre. Ha fatto una buona settimana, regolare". Il Milan è dunque avvertito in vista della difficile trasferta di Bergamo". Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Milan, l'Atalanta sogna in grande: obiettivo rossonero

Calciomercato Atalanta, addio a gennaio: è già deciso!