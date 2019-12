SUPERCOPPA JUVENTUS LAZIO CONFERENZA BONUCCI / Presente in conferenza stampa al fianco di Maurizio Sarri Leonardo Bonucci, che ha presentato la sfida di Supercoppa in programma domani contro la Lazio di Simone Inzaghi. Di seguito le dichiarazioni del capitano della Juventus riportate da Calciomercato.it.

PARTITA - "La partita di poche settimane fa ci ha insegnato che in certe partite i dettagli fanno la differenza. Questione di piccole cose che però cambiano i risultati. Siamo consapevoli di incontrare una squadra in ottima forma psico-fisica, ma anche noi siamo in un buon trend. Arriviamo pronti a questo appuntamento".

PRIMO TROFEO STAGIONALE - "Siamo abituati a queste sfide, ma ognuna ha una storia a sé. A Roma abbiamo disputato un'ottima partita ma abbiamo concesso diverse occasioni che la Lazio ha sfruttato. Sicuramente la sfida di domani potrebbe rappresentare uno slancio importante per la stagione".

SU IMMOBILE - "Ciro lo conosciamo bene come gli altri giocatori della Lazio.

È in un ottimo momento, lavora tanto anche per la squadra come in Nazionale. Ma la Lazio non si riduce soltanto a Immobile, è una squadra forte fatta di elementi di grande valore e ben allenata".

FASCIA DI CAPITANO - "Per quanto riguarda la questione capitano, per me è bello indossare la fascia ma cambia poco. C'è sempre bisogno del gruppo per rendere al meglio. Dopo la sconfitta di Roma ci siamo ritrovati, ora stiamo bene a livello fisico e mentale e sono sicuro che faremo una grandissima partita".

INSERIMENTI CENTROCAMPISTI - "Abbiamo rivisto le immagini non soltanto del gol sull'inserimento di Milinkovic. Molto spesso sfruttano gli inserimenti dei centrocampisti e dovremo stare attenti ad assorbirli e coprirli bene. Siamo ad un ottimo punto con il gioco del mister, non abbiamo ancora espresso il nostro massimo ma la strada è quella giusta".

SULL'AMBIENTE - "Qui c'è molto entusiasmo. Poi ho avuto modo di parlare con Giovinco in questi mesi e mi ha detto che il popolo saudita è affezionato al calcio e speriamo di dare una gioia ai tifosi juventini".

GOL SUBITI - "Sono sicuramenti troppi per una squadra come la nostra abituata a concedere pochissimo. Ci deve dare fastidio e spingere a migliorare. Come detto siamo ad un buon punto ma bisogna continuare su questa strada".