SUPERCOPPA ITALIANA INZAGHI JUVE LAZIO / Giornata di viglia per la Lazio di Simone Inzaghi. Il tecnico biancoceleste si appresta a sfidare la Juventus, domani a Riad alle ore 17.45 italiane, per la Supercoppa italiana. Intervenuto in conferenza stampa Inzaghi ha mostrato fiducia nella sua squadra in vista del match: "Siamo in un ottimo momento, veniamo da otto vittorie in fila, abbiamo trovato certezze, ci conosciamo, in tre anni e mezzo di lavoro è la quarta finale".

TRIDENTE OFFENSIVO - "Abbiamo preparato qualsiasi evenienza - ammette Inzaghi - ho detto ai ragazzi che dovremo essere concentrati al massimo.

In campionato abbiamo preso gol a difesa schierata e in superiorità, la Juve è sempre pericolosa".

Juventus-Lazio, Inzaghi: "Ecco cosa serve per battere i bianconeri"

Simone Inzaghi ci crede, il tecnico vuole ripetere la grande prestazione fatta in campionato per alzare la Supercoppa: "Abbiamo la certezza di essere un grande gruppo e speriamo di fare la partita perfetta per portare a Roma il trofeo - prosegue il tecnico dei biancocelesti - La società è stata brava a tenere i calciatori nonostante le richieste. Il club sa che io ogni anno voglio tenere i pezzi migliori e cercare di migliorare la rosa col mercato".

RONALDO - "Lo conosciamo, è un campione che risolve le gare in ogni momento, sarà un osservato speciale. Sulla carta la Juve è più forte, ma abbiamo dimostrato che sul campo possiamo competere. Ci vuole concentrazione, compattezza e prontezza di spirito, queste sono le cose che chiederò domani".

