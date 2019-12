CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC / Ci siamo davvero per l'addio alla Juventus di Mario Mandzukic.

'La Gazzetta dello Sport' conferma le ultimissime indiscrezioni: l'attaccante croato, nemmeno partito per Riad dove domanie compagni si giocheranno la Supercoppa contro la, sta per traslocare in

Calciomercato Juventus, Mandzukic in Qatar: tre possibili destinazioni

Su di lui ci sono l’Al Rayyan, l’Al Gharafi e proprio l’Al Duhaill dove gioca l'ex compagno in bianconero Benatia e al quale è stato molto vicino qualche mese fa. Per la 'rosea' la cessione di Mandzukic, nel mirino anche di Milan e Atalanta, avverrà entro le prossime 48 ore.

