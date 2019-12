CALCIOMERCATO MILAN AGUSTIN ALE / Non solo un attaccante, in attesa ancora di una risposta (entro Natale?) di Ibrahimovic. In ottica gennaio, il Milan è al lavoro per rinforzare anche la difesa. Nel mirino c'è soprattutto Todibo del Barcellona: per il francese i blaugrana chiedono sui 10 milioni di euro con annessa 'ricompra' a una cifra già prefissata, l'affare può andare in porto a patto che si convinca Valverde a lasciarlo andare.

Calciomercato Milan, proposto Agustin Ale: i dettagli

Sempre per la zona centrale di difesa, considerato l'infortunio di Duarte e specificatamente come rimpiazzo di capitan Romagnoli, il club rossonero potrebbe prendere in considerazione Agustin Ale che, stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, è un profilo proposto nelle scorse ore alla dirigenza. Si tratta di un centrale mancino (come appunto Romagnoli, ndr) uruguaiano, capitano del River Plate Montevideo. Il classe '95, in possesso di passaporto italiano, sarebbe un affare low cost visto che costrebbe sui 3-4 milioni di dollari, quindi massimo 3,5 milioni di euro commissioni incluse.

