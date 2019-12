CALCIOMERCATO NAPOLI ZIELINSKI / Questione rinnovi molto importante in casa Napoli: oltre ai casi Mertens e Callejon, entrambi in scadenza a giugno 2020, si parla anche del futuro di Piotr Zielinski, centrocampista con l'accordo in scadenza nel 2021 che da tempo è in trattativa per il prolungamento.

Dopo lunghe settimane di stand-by, in conseguenza anche del caso ammutinamento, per il polacco sembrerebbero esserci novità in arrivo con un'intesa vicina per il rinnovo fino al 2024.

Calciomercato Napoli, Zielinski dribbla il rinnovo

L'ex Empoli e Udinese non ha però approfondito l'argomento nell'intervista rilasciata a 'Kiss Kiss Napoli', preferendo lasciare tutto nelle mani del suo agente: "Se ne occupa lui: so che ne parliamo da tempo, ma resto concentrato sul campo". Quel campo dove gli azzurri sono chiamati alla svolta, partendo dalla gara con il Sassuolo: "Bisogna chiudere con questi risultati negativi: fin qui la stagione non è stata positiva, dobbiamo guardare avanti e vincere il più possibile. Con il Parma abbiamo visto già qualcosa di buono: in passato ci siamo divertiti e speriamo che con Gattuso vada meglio. Nel 4-3-3 posso giocare nel mio ruolo preferito, la mezzala sinistra".

Proprio sul nuovo tecnico Zielinski dice: "E' carichissimo, ha voglia di dimostrare il suo valore: ci sta mettendo grande intensità"