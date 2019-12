CALCIOMERCATO MILAN TODIBO MANCHESTER UNITED BARCELLONA - Rischia di sfumare un obiettivo del Milan per rinforzare la difesa. È noto da tempo, infatti, l'interesse dei rossoneri per Jean-Clair Todibo, 19enne difensore francese che non trova spazio nel Barcellona.

L'allenatore dei catalani, Ernesto Valverde, vorrebbe comunque trattenere il calciatore , arrivato nel gennaio scorso per 1 milione di euro dal, vista la penuria di alternative, ma le squadre pronte ad accoglierlo non mancano. E, oltre al club di, c'è da registrare l'irruzione prepotente del. Secondo 'Sport', il club inglese avrebbe inviato nelle scorse settimane un emissario in Spagna per discutere dell'operazione: sul tavolo, 20 milioni di euro senza diritto di recompra, una clausola che il Barça vorrebbe inserire nell'accordo con tutte le società che si sono mosse per Todibo. Nel frattempo, lo stesso calciatore non è così convinto di lasciare la Spagna, desideroso di giocarsi le sue carte in blaugrana. Dunque, è tutto in divenire per quanto riguarda il suo futuro.