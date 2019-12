CALCIOMERCATO INTER VIDAL BARCELLONA / È sempre Arturo Vidal il nome caldo per il calciomercato dell'Inter. Il cileno resta insoddisfatto del suo ruolo di rincalzo, anche se la buona mezz'ora disputata nel 'Clasico' e l'affetto dei compagni sembrano averlo tranquillizzato. A 33 anni da compiere, però, 'Re Arturo' ha bisogno di sentirsi importante e fisicamente si sente ancora benissimo. Deve decidere se restare a Barcellona o cambiare aria, con quest'ultima ipotesi decisamente più quotata. Come riporta 'Il Corriere dello Sport', l'incontro con i blaugrana è imminente, se non già andato in scena.

L'agente di Vidal è in continuo contatto con l'Inter, che vuole una posizione definitiva del giocatore.

L'idea dei catalani, in realtà, sarebbe quella di non far partire il giocatore a meno di un'offerta da 25 milioni di euro, come già anticipato dalla redazione di 'calciomercato.it'. anche se poi bisognerebbe convincere Valverde. In Spagna si continua a parlare di diversi approcci già concretizzati dall'Inter, che vorrebbe strappare un prestiti con diritto di riscatto. Il Barcellona, però, accetterebbe solo l'obbligo o una cessione definitiva. In ogni caso, prima ci vuole il 'sì' di Arturo.