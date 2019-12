SPAL ESONERO SEMPLICI / Sono giorni decisivi per il futuro di Leonardo Semplici, attualmente fanalino di coda in Serie A con la sua Spal reduce da ben sei sconfitte e tre pareggi nelle ultime nove partite. Dopo l'ultimo ko contro la Roma la società emiliana ha rinnovato la fiducia all'allenatore, che non può però che essere a tempo.

Con ogni probabilità Semplici si giocherà la panchina nella prossima sfida con ile in caso di nuova sconfitta l'esonero sarà a quel punto quasi inevitabile. Tre i nomi che circolano per la sua eventuale successione: Gianni, l'ex commissario tecnico dell'Italia Under 21e Beppe, che come riportato da 'Tuttosport' nelle ultime ore si sarebbe sensibilmente avvicinato allaper l'eventuale post, anche lui ancora in bilico. Situazione tutta in divenire, dunque, in casa Spal.