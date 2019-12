CALCIOMERCATO MILAN REBIC - Doveva essere il grande acquisto della sessione estiva di calciomercato. Reduce da una bella stagione con l'Eintracht Francoforte che aveva fatto seguito al titolo di vice campione del mondo nel 2018, Ante Rebic è sbarcato in prestito al Milan l'ultimo giorno utile di trattative con la voglia di dimostrare il suo valore anche in Italia da dove era andato via giovanissimo dopo le esperienze non positive con le maglie di Fiorentina e Verona.

Ma i piani dell'attaccante croato sono stati disattesi e nemmeno il cambio alla guida tecnica dei rossoneri con il passaggio da Giampaolo aè servito a dare una svolta alla sua stagione.

Milan, Hutter incontra Rebic: "Bella chiacchierata"

Il bilancio personale è davvero scarso: 177 minuti in 7 presenze in Serie A, di cui una soltanto da titolare. E' palese che il croato non rientri nei piani del Milan, che pensa di separarsi da lui già a gennaio. Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile ritorno di Rebic all'Eintracht Francoforte, un'ipotesi suffragata dalle parole del tecnico dei tedeschi Adi Hutter: "Vedremo. L'ho incontrato per caso ed è stata una bella chiacchierata - le parole riportate dal portale 'Faz' - Lui tornerà sicuramente qui, si trova bene, ma non so dire quando".

