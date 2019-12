CALCIOMERCATO MILAN CALABRIA / Possibile svolta in arrivo nel futuro di Davide Calabria. Il terzino del Milan ha ormai perso il posto da titolare sulla fascia destra in favore di Conti, ma la società rossonera sembra voler continuare a puntare sul giocatore. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', infatti, oggi c'è stato un incontro in sede tra la dirigenza e l'agente del 23enne Alessandro Lucci per discutere di un possibile rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2022.

Nel mese scorso il laterale rossonero è stato accostato soprattutto al Siviglia di Monchi, ma come raccontato da Calciomercato.it, il club andaluso non ha espresso alcun interesse nei confronti di Calabria, non essendo alla ricerca di rinforzi in quel ruolo. Si attendono ulteriori sviluppi.

