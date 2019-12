CALCIOMERCATO MILAN FERGUSON / Nuovo nome per la difesa del Milan. Secondo quanto riportato dal 'The Sun' la dirigenza rossonera avrebbe messo nel mirino Nathan Ferguson, difensore centrale del West Bromwich Albion.

Il classe 2000 è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e potrebbe sbarcare in Serie A a parametro zero. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Calciomercato Milan, nuovo nome per la difesa: missione speciale in Inghilterra

Come riportato dal quotidiano sportivo inglese alcuni osservatori del Milan sono volati a Wigan per vederlo in azione nel match che si è giocato mercoledì in Championship contro il WestBromwich. Sul talento inglese c'è però da registrare la concorrenza di altri club europei: su tutti il Tottenham di José Mourinho, ma in corsa ci sarebbero anche Crystal Palace, Marsiglia e Amburgo che hanno visionato da vicino Nathan Ferguson. Il difensore, qualora non rinnovi il proprio contratto in scadenza, potrebbe accordarsi con un nuovo club a partire da gennaio.

