MILAN IBRAHIMOVIC MANDZUKIC / Zlatan Ibrahimovic è un po' più lontano dal Milan. Filtra pessimismo nell'ambiente rossonero sul ritorno del fuoriclasse svedese a Milanello, come si evince anche dalle ultime dichiarazioni rilasciate ieri alla festa per i 120 anni del 'Diavolo' da Maldini e Boban. "Più si va in là, più diventa difficile. Ci sono anche altre opzioni", dice il Dt ed ex capitano. "Speriamo che decida per il meglio e anche per se stesso", ha poi aggiunto il croato e CFO milanista.

Anche De Laurentiis ha escluso l'arrivo di Ibrahimovic al Napoli, con il futuro dell'ex Los Angeles Galaxy che diventa a questo punto un rebus. Il Milan mette fretta ad 'Ibra' e intanto vaglia altre soluzioni come ammesso dallo stesso Maldini.

Calciomercato Milan, la situazione per Mandzukic

Un nome sotto osservazione nel 'piano B' è quello di Mario Mandzukic, in uscita a gennaio dalla Juventus e ai ferri corti con la 'Vecchia Signora' malgrado i cori della curva bianconera per il croato durante la gara contro l'Udinese.

Anche qui la strada non è in discesa, nonostante i recenti contatti tra Boban e le altre due parti in causa. La Juventus chiede un assegno tra gli 8 e i 10 milioni di euro per liberare l'attaccante croato, che a sua volta punterebbe ad un sostanzioso ingaggio visti i 6 milioni che percepisce attualmente a Torino dopo il rinnovo dei mesi scorsi fino al 2021. Sono ore calde per Ibrahimovic e per il nuovo centravanti del Milan.

