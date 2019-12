Juventus-Udinese, Ronaldo vota il tridente pesante

JUVENTUS UDINESE RONALDO / C'è il timbro di Cristiano Ronaldo sulla vittoria della Juventus in casa contro l'Udinese. Gli uomini di Sarri tornano al successo grazie alla doppietta del portoghese (più la rete di Bonucci per il 3-1 finale) che al termine dell'incontro parla ai microfoni di 'Sky': "L'importante era vincere e continuare a lottare.

Forse potevamo raccogliere ancora qualcosa in più, ma siamo contenti di come è andata la partita. Abbiamo giocato bene, dobbiamo continuare così. Con fiducia. Non importa la prestazione individuale, è più importante quella collettiva. Il tridente conPossiamo farlo anche contro squadre più importanti. Lotta scudetto? Vediamo cosa succederà stasera tra Fiorentina e Inter".