Calciomercato Roma, tutto su Petagna: incontro in vista, ecco la formula

CALCIOMERCATO ROMA PETAGNA INCONTRO DZEKO / La stagione della Roma entra nel vivo. La qualificazione ai sedicesimi di Europa League ha scaricato di un peso Paulo Fonseca, che fino a febbraio può tornare a focalizzarsi interamente sul campionato, con l'intermezzo della Coppa Italia. La lotta Champions League si fa serrata, ma per affrontare al meglio le tre competizioni i giallorossi avranno bisogno di rinforzi sul calciomercato, soprattutto in attacco.

Calciomercato Roma, previsto incontro con la Spal per Petagna

In questo senso, Gianluca Petrachi sta scandagliando il mercato alla ricerca di un vice-Dzeko all'altezza. Nikola Kalinic si è rivelato un flop, è tornato dall'infortunio ma Fonseca non lo vede e non ha convinto proprio nessuno a Trigoria. Per questo si fa sempre più alta la probabilità che il croato torni all'Atletico Madrid già a gennaio.

La Roma dovrà quindi trovare un giocatore già pronto, in grado di far rifiatare Dzeko: l'identikit risponde al nome di Andrea

Come riporta 'Teleradiostereo', nelle prossime ore è in programma un incontro tra i giallorossi e la Spal, che domani si sfideranno anche in campo all'Olimpico. Petagna è la stella della squadra di Semplici, che già naviga in cattivissime acque. La formula sulla quale si dovrebbe lavorare è quella di un prestito oneroso di 18 mesi con diritto di riscatto esercitabile quindi a giugno 2021. Oltre alle possibili resistenze dell'allenatore estense, però, Petrachi dovrà vedersela anche con l'Inter, che ha individuato in Petagna uno dei possibili rinforzi per l'attacco per far riposare Lukaku e Lautaro.

Roma, scoppia il caso Nzonzi: messo fuori squadra al Galatasaray

Calciomercato Milan, per la difesa servono almeno 25 milioni