Calciomercato, occasioni dal Bayern: quante stelle in partenza

CALCIOMERCATO BAYERN CESSIONI / Il Bayern Monaco lavora a un profondo restyling della sua rosa e diverse stelle dei bavaresi potrebbero dire addio al termine di questa stagione. Il giornale tedesco 'Bild', oggi ha fatto il punto sulla situazione di ognuna di loro. Si parte con Thiago Alcantara (28), che dopo l'esonero di Niko Kovac ha avuto sempre meno spazio. Flick non lo reputa un titolare e, quindi, il Nazionale spagnolo sta seriamente valutando la partenza: il suo contratto scade nel 2021 e potrebbe attenderlo la Liga. Situazione simile per Javi Martinez (31), al Bayern dal 2012 e pronto a cambiare aria.

Calciomercato Bayern, possibile addio per Muller

Jerome Boateng (31), dopo aver sfiorato PSG e Juventus, sarà spinto all'addio anche nei prossimi mesi dalla dirigenza tedesca, mentre Thomas Muller (30), che con Flick sta avendo di nuovo spazio, ha il contratto in scadenza nel 2021. Attualmente, il Bayern non pensa di cederlo, ma nemmeno gli ha proposto un rinnovo. Attenzione anche alle situazioni di Manuel Neuer (33) e David Alaba (27): il portiere sembra tornato ad essere indiscutibile e si sta parlando di un prolungamento fino al 2023, mentre il terzino sinistro sarebbe disposto a restare nel suo attuale club, ma solo se quest'ultimo gli proponesse un rinnovo che lo collochi tra i più pagati in rosa.

