CALCIOMERCATO MILAN ROMA CALHANOGLU / Hakan Calhanoglu nonostante le critiche dei tifosi è un punto fermo del Milan. Il turco ha sempre giocato titolare da quando ha messo piede a Milanello: l'ex Bayer Leverkusen nel coso degli anni, con i diversi allenatori, ha dimostrato di sapersi 'riciclare' in più ruoli. Da mezzala a esterno, il calciatore turco ha sempre convinto tutti a puntare su di lui. Con il ritorno di Bonaventura in molti pensavano che Calhanoglu si sarebbe accomodato in panchina ma così non è stato. A rincorrere adesso è Paquetà.

LEGGI ANCHE --->Calciomercato Milan, Paqueta stuzzica una big: ecco l'asso nella manica

Nelle prossime settimane il Milan sarà così chiamato a capire cosa fare con l'ex Bayer Leverkusen: il turco ha infatti un contratto in scadenza nel giugno2021. Il club rossonero si trova dunque di fronte ad un bivio, cessione o rinnovo.

Nei giorni scorsi ci sono dei contatti tra le parti e molto probabilmente gennaio sarà un mese decisivo.

LEGGI ANCHE --->Calciomercato Milan, offerta per Calhanoglu: la risposta del club

Calciomercato Milan, da Perotti a Diawara: i possibili nomi sul tavolo

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Per il calciatore non mancano le offerte: in Germania continua ad essere seguito con interesse così come in Turchia ma stando a quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', su Calhanoglu c'è da registrare l'interesse della Roma. in casa giallorossa ci sono diversi profili che piacciono al Milan come Perotti, Under e Diawara. Difficile che un'operazione di scambio possa andare in porto attraverso i prestiti. Il contratto di Calhanoglu, così come quello di Perotti, scadrà infatti solo fra 18 mesi.