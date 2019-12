Juventus, la 'solitudine' di Mandzukic: fuori anche dalla festa di Natale

CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC BORUSSIA DORTMUND MILAN FESTA NATALE - Mario Mandzukic continua ad essere ai margini della Juventus. L'allenatore Maurizio Sarri ha fatto subito capire di non contare sul croato e lo ha anche escluso, insieme a Emre Can, dalla lista dei giocatori disponibili per la Champions League. Dopo il mancato passaggio in Qatar, a causa del fallito accordo sull'ingaggio, il 33enne attaccante ha continuato ad allenarsi a parte in attesa dell'ormai imminente sessione di mercato di gennaio.

Ma arriva un ulteriore particolare che fa capire quanto Mandzukic sia ormai lontano dalla squadra bianconera: secondo il 'Daily Mail', il vice campione del Mondo non sarebbe stato neanche invitato alla cena di Natale che si è svolta lunedì scorso a Torino. Il giocatore, accostato a, vorrebbe tornare in, dove ha già giocato con le maglie di: l'offerta di 8 milioni di euro per il suo cartellino da parte delnon sembra, però, soddisfare la Juve, con cui è sotto contratto fino al 2021. Anche l'alto ingaggio percepito, 5 milioni di euro netti a stagione, sembra essere un ostacolo di non poco conto. Ancora qualche settimana e ne sapremo di più.