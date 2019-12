SALISBURGO-LIVERPOOL DIRETTA CHAMPIONS LEAGUE LIVE CRONACA TEMPO REALE GRUPPO E KLOOP HAALAND - Salisburgo-Liverpool è una sfida decisiva, e non solo per queste due squadre.

Il, che comprende anche ile il(fanalino di cosa e fuori dai giochi), deve ancora decidere i qualificati agli ottavi: i 'Reds' di Jurgensono in testa alla classifica con tre punti di vantaggio sugli austriaci del bomber Haaland , mentre gli azzurri di Carlo Ancelotti sono al secondo posto con due punti di vantaggio sul Salisburgo e uno in meno del Liverpool: ancora tutto è in ballo. Calciomercato.it vi offre la cronaca della 'Red Bull Arena'.

FORMAZIONI UFFICIALI

SALISBURGO: Stankovic; Kristensen, Onguene, Wober, Ulmer; Mwepu, Junuzovic, Szoboszlai, Minamino; Hwang, Haaland

LIVERPOOL: Alisson, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Keita, Mane, Salah, Firmino

CLASSIFICA GRUPPO E: Liverpool 13 punti; Napoli 12; Salisburgo 7; Genk 1