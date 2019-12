PAGELLE BOLOGNA MILAN VOTI / Il Milan vince ancora e ritrova Piatek. Il polacco è sempre nel vivo dell'azione, non sbaglia dal dischetto. Nel match del Dall'Ara contro il Bologna bene anche Bonaventura, prestazione da dimenticare, invece, per Tomiyasu. Ecco i voti:

BOLOGNA

Skorupski 6 - Non ha colpe in occasione dei tre gol subiti, evita il quarto nel finale.

Tomiyasu 4,5 - Un disastro il giapponese, che perde palla in occasione dell'azione del rigore e rinvia male nel 3 a 1 di Bonaventura.

Bani 5 - Che fatica con Piatek! Causa il rigore e non sale in tempo per far scattare il fuorigioco in occasione del gol di Theo.

Danilo 5,5 - Il meno peggio della retroguardia rossoblu ma fatica parecchio con Piatek.

Denswil 5,5 - E' fuori ruolo e si vede. Non spinge mai e va in difficoltà con Suso ma ha il merito di entrare nell'occasione dell'autogol di Theo.

Poli 6 - Corre come un matto per tutta la partita. Sente la sfida più dei compagni e strappa la sufficienza.

Schouten 5 - Per 45 minuti non la vede quasi mai. Soffre la tecnica della mediana rossonera. Dal 45' Svanberg 5 - Non fa meglio del compagno, a centrocampo tanta sofferenza per i rossoblu.

Skov Olsen 5,5 - Tra i più propositivi del Bologna, ci prova sulla fascia ma ha clienti scomodi. dal 78' Orsolini 6 - Dà una mano alla squadra in fase offensiva e si procura il rigore.

Džemaili 5 - Non riesce a limitare Bennacer, anche in fase offensiva è davvero poca roba. Dal 65' Santander 6 - Da vivacità all'attacco rossoblu con la sua grinta.

Sansone 6 - Freddo dal dischetto, l'attaccante è comunque il migliore dei suoi

Palacio 5 - Forse il peggiore Palacio ammirato in questa stagione. Tra i centrali rossoneri non la vede mai.

All.: Mihajlović 5,5 - Non è il Bologna ammirato a Napoli. Passo indietro dei rossoblu che faticano a rendersi pericolosi in fase offensiva nonostante i due gol fatti



MILAN

Donnarumma 6 - Non può nulla in occasione del gol, ci mette la manona nel tiro di Pioli e quasi prende il rigore di Sansone

Conti 6,5 - Ancora una prova più che positiva di un giocatore ormai pienamente ritrovato. Diagonali precise e quando può dà il suo contributo in fase offensiva

Musacchio 6 - Partita attenta dell'argentino che tiene a bada il connazionale senza affanno.

Solo una piccola sbavatura nel finale che gli fa perdere mezzo punto.Romagnoli 6,5 - Ordinato come al solito il capitano rossonero. Chiusure sempre puntuali per l'ex Samp.Hernández 6 - Il capocannoniere del Milan è un motorino sulla fascia. Gol da attaccante vero, sfortunato in occasione dell'autogol. Causa il rigore che fa soffrire la squadra.Kessie 6 - L'ivoriano si mostra in crescita rispetto alle ultime uscite. I suoi muscoli fondamentali in mezzo alla qualità dei compagni.Bennacer 6,5 - La palla gira veloce con l'algerino bravo anche in fase difensiva. Il miglior giocatore d'Africa è una risorsa in più per i rossoneri - Dal 70'- Con il suo ingresso in campo i rossoneri soffrono un po' di più. Non dà l'apporto speratoBonaventura 7 - Con Jack in campo è tutto un altro Milan. Un gol ancora fantastico e tante belle giocate. Dal 79' Paqueta s.v.Suso 7 - Assist al bacio per Theo Hernandez, lo spagnolo cresce e il Milan cambia passo in attaccoIl Pistolero torna a sparare. Rigore procurato e realizzato, poi sempre nel vivo in tutte le azioni offensive del Milan.Çalhanoğlu 6 - Inizia bene partecipando con la sua classe alla manovra, cala nella ripresa. Dal 85' Castillejo s.v.All.: Pioli 6,5 - Il miglior Milan della stagione almeno fino al 65'. La squadra ora sa quello che deve fare. Gol e un ritrovato Piatek: Pioli può esultare ma la concentrazione va tenuta fino alla fine.

Chiffi 6 - Il VAR lo aiuta in occasione del rigore del Bologna, forse esagera con i cartellini.

TABELLINO

Bologna-Milan 2-3

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Schouten; Skov Olsen, Džemaili, Sansone; Palacio. A disp.: Da Costa, Molla, Sarr; Corbo, Mbaye, Paz; Svanberg; Destro, Juwara, Orsolini, Santander. All.: Mihajlović.

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernández; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piątek, Çalhanoğlu. A disp.: Donnarumma A., Reina; Calabria, Gabbia, Rodríguez; Biglia, Krunić, Paquetá; Borini, Castillejo, Leão, Rebić. All.: Pioli.

Ammoniti: 13' Bani(B), 20' Bennacer, Tomiyasu (B), 77' Palacio (B), 83' Romagnoli

Espulsi: -

GOL: 15' Piatek (rigore) 32' Theo Hernandez, 39' autogol Theo Hernandez, 46' Bonaventura, Sansone (B, rigore)

Arbitro: Chiffi di Padova.