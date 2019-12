CALCIOMERCATO INTER FIORENTINA POLITANO / Tra le squadre che potrebbero essere maggiormente attive a gennaio sul mercato, c'è la Fiorentina che ha avuto una prima fase di stagione non esattamente corrispondente alle attese. Grandi potenzialità inespresse per i viola, vittime di alti e bassi che hanno caratterizzato l'andamento in campionato degli uomini di Montella.

Il tecnico stesso è in bilico, ma punta a rilanciarsi e attende novità dalle trattative con possibili innesti di rilievo.

Calciomercato Fiorentina, ritorno di fiamma per Politano

In attacco, torna d'attualità, stando a 'Sky Sport' il nome di Matteo Politano, già seguito quest'estate. Alcuni mesi fa, non si concretizzò la trattativa con l'Inter per il giocatore ex Sassuolo, ma lo scarso minutaggio con Conte lascia intendere che potrebbe essere uno dei sacrificati nella prossima sessione di trattative. Soprattutto con il rientro di Sanchez e in caso di possibili altri innesti nel reparto per i nerazzurri.

