CALCIOMERCATO ROMA MOURINHO DZEKO / L'arrivo di José Mourinho al posto di Mauricio Pochettino ha ridato slancio al Tottenham che con il portoghese ha ottenuto 4 vittorie e una sconfitta tra Premier e Champions League.

Un netto cambio di passo che ha riportato gli 'Spurs' a lottare per un piazzamento in Champions League, nonostante comunque qualche lacuna in una rosa che il manager cercherà di colmare a gennaio per completare la rimonta. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Calciomercato Roma, il Tottenham su Dzeko

Per farlo, l'ex tecnico dell'Inter starebbe guardando con attenzione al calciomercato della Serie A dove tiene d'occhio diversi profili. Dopo le voci su Koulibaly e Dybala, che avrebbe voluto già al Manchester United, il 'Daily Mirror' scrive infatti che la scorsa settimana lo 'Special One' avrebbe inviato un suo osservatore di fiducia proprio in Italia per assistere alla sfida tra Roma e Verona con l'obiettivo di studiare Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco, nonostante il rinnovo firmato in estate fino al 2022, sarebbe stato individuato da Mourinho come profilo ideale per garantire all'inamovibile Harry Kane un'alternativa di grande spessore che attualmente in rosa manca. Difficile che la Roma, già a corto di opzioni nel ruolo di centravanti, possa privarsene a metà stagione. Ma in Inghilterra sono sicuri del forte interessamento di Mou che farà un tentativo.