CALCIOMERCATO INTER ROMA MAROTTA / A pochi minuti dal calcio d'inizio di Inter-Roma ha preso la parola il dirigente nerazzurro Beppe Marotta che ai microfoni di 'Sky Sport' ha caricato l'ambiente: "Siamo molto sereni nell'affrontare ogni avversario convinti delle nostre capacità e del fatto che siamo in una fase interlocutoria e serve dare soprattutto continuità. Abbiamo intrapreso un percorso di crescita, siamo contenti e vogliamo continuare su questa strada".

MERCATO - "Non siamo in una situazione d'ansia e di preoccupazione. Abbiamo la consapevolezza che questo gruppo ha risposto a pieno alle indicazioni della società e ad un metodo di pensiero calcistico come quello di Antonio Conte. La cultura del lavoro è molto forte. Ci avviciniamo al mercato di gennaio per cogliere eventuali opportunità ma che dovranno essere migliori di quello che abbiamo in rosa che è già ad un livello molto alto".

