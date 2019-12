CALCIOMERCATO INTER CONTE ROMA TOTTI - Antonio Conte è in testa alla classifica del campionato di Serie A con la sua Inter, dopo il sorpasso ai danni della Juventus di Maurizio Sarri nella giornata scorsa. Domani, invece, affronterà una sfida difficile contro la Roma di Paulo Fonseca, ma avrebbe potuto vivere questo match sulla panchina opposta.

L'allora dirigente giallorosso, Francesco, ha provato a portare nella Capitale il tecnico leccese, che però ha declinato la proposta. "A Francesco mi lega un'amicizia decennale - le parole di Conte in conferenza stampa - Mi ha chiamato e abbiamo parlato di questa possibilità, mi ha illustrato la situazione. Ho fatto delle valutazioni in maniera molto serena e ho sentito che non era il momento giusto. Ma non c'era l'Inter, o qualche altra squadra, alle spalle. Ho deciso di declinare la proposta in maniera molto rispettosa, perché è una grandissima piazza".