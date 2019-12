VASCO DA GAMA RINNOVO GUARIN / A fine settembre, Fredy Guarin ha accettato la sfida di firmare un contratto di soli tre mesi con il Vasco da Gama, attratto dalla possibilità di rimettersi in gioco in un club storico. Una sfida che il centrocampista colombiano ha affrontato con il piglio giusto, diventando una pedina fondamentale per la qualificazione del club carioca alla prossima Copa Sudamericana.

Autore di tre gol (contro Gremio, Goias e Cruzeiro) e protagonista di tante buone prestazioni, l'ex giocatore dell'ha convinto la dirigenza, che vuole rinnovare il contratto del giocatore. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it , è stata già avviata una trattativa per il prolungamento dell'attuale vincolo, con un'offerta molto interessante che gli agenti stanno studiando direttamente in Brasile da diversi giorni. Le prossime settimane saranno decisive per definire il futuro del calciatore.