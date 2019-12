Calciomercato Fiorentina, ipotesi di scambio con l'Udinese

CALCIOMERCATO FIORENTINA FOFANA BENASSI - La Fiorentina è alla ricerca di rinforzi nel reparto mediano in vista della sessione invernale di calciomercato che aprirà i battenti il mese prossimo. Tanti i nomi sul taccuino del Ds viola Pradè, tra cui quello del 24enne ivoriano Seko Fofana.

Per convincere l'a lasciarlo partire già a gennaio, il club gigliato potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Marco, ieri protagonista della vittoria sulin Coppa Italia con una doppietta, che peròha schierato soltanto due volte da titolare in Serie A in quattordici giornate. Possibile che si lavori sulla formula del prestito con diritto di riscatto.