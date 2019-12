VIDEO JUVENTUS PARATICI RONALDO / Al Gran Gala del calcio AIC di questa sera presente anche Fabio Paratici, dirigente della Juventus, che ai microfoni dei giornalisti presenti, tra cui l'inviato di Calciomercato.it, ha commentato la lotta scudetto con l'Inter: "Non siamo preoccupati. Siamo a dicembre, ci siamo alternati al primo posto quindi è un momento del campionato.

Juventus, Paratici e il caso Ronaldo

In altre stagioni non siamo stati primi in questo periodo dell'anno e poi siamo riusciti a vincere, per cui non siamo preoccupati".

RONALDO - "Come voi sapete è stato fuori dagli allenamenti per un periodo e dobbiamo ringraziarlo perchè ha sempre voluto giocare e si è sempre messo a disposizione del mister anche in una condizione non ottimale. Non si è potuto allenare per un piccolo periodo, è normale che abbia alcuni momenti di non forma ottimale. Pallone d'oro? Pensiamo che Cristiano meritasse di vincere il pallone d'oro ma logicamente questi sono premi in cui le classifiche sono sempre opinabili".

DYBALA - "È un gran giocatore, il nostro numero dieci e non a caso".

