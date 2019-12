CALCIOMERCATO ATALANTA AGENTE PASALIC RISCATTO CHELSEA - Mario Pasalic è uno dei grandi protagonisti dell'Atalanta 2019/2020 targata Gian Piero Gasperini. Il 24enne centrocampista è dal luglio del 2018 in nerazzurro, dopo la precedente esperienza in Serie A con la maglia del Milan, e ha preso parte alla straordinaria cavalcata degli orobici dello scorso anno, quando sono riusciti ad approdare alla fase a gironi della Champions League. La squadra del 'Gasp' si sta confermando anche in questa stagione, i risultati sono sotto gli occhi di tutti: ancora in lizza per il passaggio agli ottavi di Champions League e sesto posto in classifica, a soli tre punti dalla zona Champions. Il croato, protagonista con una doppietta nel sentitissimo derby lombardo contro il Brescia nella quattordicesima giornata, è in prestito dal Chelsea, ma l'Atalanta può esercitare il diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

Con ogni probabilità, nelle segrete stanze del club dise ne starà già discutendo, ma nel frattempo arriva l'aiuto, per così dire, dello stesso Pasalic, attraverso le parole del suo procuratore: QUI tutti gli ultimi aggiornamenti.

Atalanta, ESCLUSIVO agente Pasalic sul riscatto dal Chelsea

"La nostra volontà è chiara: vorremmo continuare l'esperienza all'Atalanta - le parole di Marco Naletilic, agente di Pasalic, a Calciomercato.it - Saremmo felici se il club esercitasse il diritto di riscatto, perché sta crescendo e diventando un giocatore davvero importante in maglia nerazzurra. Ho sempre pensato questo, sin dall'inizio del suo arrivo a Bergamo, e lo ribadisco anche ora che vive un momento eccezionale. Non cambio idea". Dichiarazioni che faranno sicuramente piacere al presidente Percassi e a tutto lo staff, societario e tecnico. Vedremo se, a gennaio o a giugno, Pasalic verrà riscattato. Nel frattempo, Gasperini si gode le sue prestazioni e i le reti decisive.

