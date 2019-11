PAGELLE PRIMO TEMPO BASAKSEHIR ROMA/ Allo stadio Fatih Terim la Roma spazza via il Basaksehir nella quinta partita del girone J di Europa League. Vantaggio giallorosso che arriva al 30', Topal tocca il pallone con il braccio in area e regala ai giallorossi il calcio di rigore trasformato da Veretout spiazzando il portiere Mert. Dopo dieci minuti la Roma raddoppia, Pellegrini imbuca un ottimo pallone per Kluivert che in velocità si lascia alle spalle la difesa e segna il gol dello 0-2. Tris calato al primo minuto di recupero del primo tempo, sempre Pellegrini che stavolta serve benissimo Dzeko che è bravo a superare Mert con un tocco morbido. Nel secondo tempo la squadra di Fonseca si limita a gestire il vantaggio. Tre punti fondamentali conquistati dalla Roma per le sorti del proprio cammino in Europa League.

BASAKSEHIR

Mert 6- Incolpevole su tutti i gol subiti

Ponck 5.5- La velocità di Kluivert lo sorprende, difficile per lui stargli dietro.

Skrtel 5.5- Prova a recuperare sugli errori del compagno di reparto Epureanu, senza esito però. (dal 52' Ozcan 6- Chiude meglio dei suoi compagni nonostante il ruolo non sia il suo)

Epureanu 4.5- Non riesce a stare dietro a Kluivert nel gol del 2-0 e perde il pallone da cui si scaturisce il terzo gol della Roma. Disastroso (dal 45' Robinho 5.5- Non è sicuramente il giocatore di un tempo, si vede poco e fa poco)

Clichy 5- Male il terzino ex Manchester City, non riesce a stare dietro a Zaniolo.

Okechukwu 5- Perde spesso palla non riuscendo a gestire il pallone bene

Mehmet Topal 4.5- Concede il rigore agli avversari e si perde Dzeko nel gol del 3-0.

Visca 6.5- Il migliore ed il più pericoloso del Basaksehir, le sue accelerazioni nei primi minuti mettono in apprensione la difesa giallorossa.

Kahveci 5.5- Gestisce bene il pallone in mezzo al campo per quanto gli sia possibile.

Gulbrandsen S.V. (dal 15' Behich 6- Viene arretrato per i cambi obbligati, difende bene.)

Crivelli 6- Nel primo tempo si propone molto e sfiora il gol, nella ripresa si vede poco

All. Buruk 5- La sua squadra prende tre gol e perde una partita importante per l'Europa.

Le speranze per la qualificazione sono ancora vive, ma per andare a vincere in Germania ci vuole un completo cambio di passo.

ROMA

Pau Lopez 6- Non deve effettuare interventi

Santon 6- Sulla fascia destra spinge senza fare troppo, in difesa chiude bene.

Mancini 6.5- Insieme a Smalling formano una coppia formidabile, difesa imbattuta anche oggi.

Smalling 6- Solite buone chiusure, graziato dall'arbitro che non vede il tocco di braccio in area.

Kolarov 5.5- Un po' spento e disattento, bella l'apertura per Pellegrini nel gol del 3-0. (dal 53' Spinazzola 6- Corre sulla fascia, si propone ed aiuta a gestire il risultato)

Diawara 5.5- Si addormenta ogni tanto e perde qualche pallone di troppo.

Veretout 7- Freddissimo come sempre nel realizzare il rigore del vantaggio

Zaniolo 6.5- Ha una grande occasione nel primo tempo e la spreca, ma la sua classe si nota sempre

Pellegrini 7.5- Giocatore fenomenale per come riesce a servire i compagni. due assist al bacio per i compagni. (dal 71' Under 6- Entra col piglio giusto, qualche accelerazione buona cercando la via del gol)

Kluivert 7- La sua velocità sorprende la difesa avversaria, grazie ad essa riesce a superare gli avversari e segnare il 2-0

Dzeko 7- Bello il taglio sul quale trova il gol del 3-0, buone anche molte sponde. (dal 72' Mkhitaryan 6- Si propone bene in attacco, gestisce il risultato con la squadra)

All. Fonseca 7- Serviva un'ottima prestazione e la sua squadra ha risposto presente. Vittoria con tre gol importantissima per il cammino in Europa League che ora è in discesa.

Arbitro: Hategan 5- Dubbi sul rigore non concesso a Zaniolo nel primo tempo, nella ripresa non vede il tocco di braccio di Smalling in area.

TABELLINO

BASAKSEHIR-ROMA 0-3

ISTANBUL BASAKSEHIR (4-2-3-1): Mert; Ponck, Skrtel (dal 51' Ozcan), Epureanu (dal 45' Robinho), Clichy; Okechukwu, Mehmet Topal; Visca, Kahveci, Gulbrandsen (dal 15' Behich); Crivelli. A disposizione: Babacan, Aleksic, Ozcan, Turan, Ba. All. Buruk

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov (dal 53' Spinazzola); Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini (dal 71' Under), Kluivert; Dzeko (dal 72' Mkhitaryan). A disposizione: Fuzato, Fazio, Mkhitaryan, Perotti, Kalinic. All. Fonseca

Arbitro: Ovidiu Hategan (Rom)

Ammoniti: 28' Topal, 35' Kolarov

Espulsi:

Marcatori: 28' Veretout, 40' Kluivert, 45' Dzeko

Marco Deiana