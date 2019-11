CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER CHIESA / Sono giorni caldi in casa Fiorentina riguardo al futuro di Federico Chiesa. Dopo l'incontro di ieri con il padre e agente Enrico il ds Pradè ha parlato di apertura da parte del classe 1997 e di "voglia di dialogare".

Il confronto di ieri è servito anche allaper mettere sul tavolo l'offerta di rinnovo: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il club viola offre a Chiesa un prolungamento con lo stesso ingaggio di, circa 4 milioni di euro, con l'inserimento di una clausola rescissoria da 80-100 milioni.

Calciomercato Juventus e Inter, le ultime sul futuro di Chiesa

Ma come raccontato da Calciomercato.it, l'intenzione di Federico Chiesa non cambia: il giovane talento azzurro vuole indossare al più presto presto la maglia di una big, con la Juventus al momento primissima scelta del giocatore e l'Inter alla finestra. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Difficilmente Chiesa forzerà la cessione a gennaio, ma l'addio nella prossima sessione estiva di calciomercato sembra ormai inevitabile. Si profilano mesi piuttosti caldi sul fronte Chiesa.

