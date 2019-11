CALCIOMERCATO MILAN DYBALA QUAGLIARELLA / Chissà come sarebbero cambiate le stagioni di Milan e Juventus se il tentativo avanzato da Marco Giampaolo si fosse concretizzato...

Dal 'Corriere dello Sport' in edicola oggi spunta un clamoroso retroscena relativo all'ultimo calciomercato estivo, quando il neo-tecnico rossonero dopo aver incassato il 'no' per Fabio, reduce dalla stagione da capocannoniere con la, avrebbe chiesto di provare ad inserirsi niente meno che nella corsa a Paulo.

Calciomercato Milan, Giampaolo e i retroscena su Dybala e Quagliarella

Il quotidiano romano racconta che l'allenatore, appena insediatosi a Milanello, chiese alla società di provarci per il suo pupillo blucerchiato Quagliarella, ricevendo però il 'no' dei vertici milanisti a causa della carta d'identità del giocatore (36 anni, due in meno di Ibrahimovic). A quel punto quindi, si legge, l'ex tecnico della Samp intuì che tra Dybala e la Juventus non c'era un feeling enorme e suggerì quindi di provare a fare un tentativo serio e concreto prima che Sarri potesse valutarlo in allenamento. Non se n'è fatto nulla, con Sarri che lo ha blindato e rilanciato ed ora si gode una 'Joya' che farebbe comodo a chiunque, non solo al Milan.

