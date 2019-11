SLAVIA INTER D'AMICO / Tris dell'Inter allo Slavia Praga, con i nerazzurri che hanno tra le mani il proprio destino dopo il ko del Borussia Dortmund a Barcellona.

- sempre loro - trascinano la squadra di Conte anche in Europa, attesa nell'ultimo turno alla sfida decisiva contro Messi e compagni, già agli ottavi da primi in classifica.

Negli studi di 'Sky Sport' la conduttrice Ilario D'Amico ha commentato con una battuta il rocambolesco successo dell'Inter a Praga, in riferimento soprattutto al VAR che non ha concesso il raddoppio di Lukaku per assegnare il rigore del momentaneo 1-1 allo Slavia. "Quello che ha vissuto l'Inter stasera è stato davvero surreale. Mio figlio, che è interista, la definirebbe 'la tipica cosa che succede solo a noi interisti'", ha detto sorridendo la D'Amico nel post-partita delle gare di Champions League.

