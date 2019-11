CALCIOMERCATO CHIESA ALLAN EMRE CAN PERISIC / Le dichiarazioni di oggi provenienti dalla Fiorentina ridimensionano il caso Federico Chiesa che ha tenuto banco negli ultimi giorni in casa viola: una situazione esplosa dopo che in estate il nuovo proprietario Rocco Commisso aveva detto no alla cessione del talento, corteggiato da diverse squadre, Juventus e Inter su tutte. La cessione rifiutata non è stata certo accolta bene dal calciatore e i risultati sotto il profilo del rendimento non sono stati positivi, fino ad arrivare alla panchina con il Verona e le polemiche conseguenti che con l'incontro di oggi si è provato a spegnere.

Calciomercato, il no alle cessioni: da Allan ad Emre Can, il caso pronto ad esplodere

Ma la mancata cessione di Chiesa non è l'unico episodio di un trasferimento, voluto da un calciatore, che per un motivo o un altro non va in porto. Di casi del genere ne sono piene le cronache, anche le più recenti. Solo qualche settimana fa in casa Juventus hanno dovuto affrontare lo sfogo di Emre Can, conseguente all'esclusione dalla lista Champions: proprio quel torneo che era stata - come dichiarato dallo stesso giocatore - il motivo per il quale il tedesco aveva rinunciato al proposito di lasciare i bianconeri.

"Mi avevano promesso che avrei fatto parte della lista Champions, altrimenti non sarei rimasto alla" le parole del centrocampista che svelavano le sue intenzioni.

Intenzioni che Allan non ha mai esternato così pubblicamente, pur se erano chiare a tutti: gennaio 2019, il Psg si interessa al brasiliano ed è pronto a fare uno sforzo importante dal punto di vista dell'ingaggio e anche del cartellino. De Laurentiis però si impunta sulla sua richiesta di quasi 100 milioni e l'affare sfuma: il centrocampista resta al Napoli ma il suo rendimento ne risente in maniera evidente.

Sempre a gennaio, altro rifiuto arrivato all'Inter: Perisic chiede la cessione all'Arsenal che non soddisfa però le richieste nerazzurre. Il croato resta per altri sei mesi, poi con Conte arriva l'addio in estate.

Calciomercato, da Neymar a Bale: i casi all'estero

Ma casi del genere non ci sono soltanto in Italia e le testimonianze più importanti arrivano quest'estate dall'estero: Neymar, Bale e Pogba, tre calciatori che con modi diversi hanno chiesto la cessione rispettivamente a Psg, Real e United. Tre affari sfumati con risvolti diversi: il brasiliano è ancora titolare in Francia ed è a quota 4 gol in sette partite nonostante gli infortuni. Infortunio che tiene da settimane fuori causa Pogba che continua a premere per l'addio allo United. Addio che forse arriverà tra gennaio e giugno per Bale, uno che non è riuscito a rimettersi in carreggiata al Real Madrid, finendo ai margini del progetto Zidane.

