CALCIOMERCATO FIORENTINA JUVENTUS CHIESA / Rocco Commisso sbarca in Italia e si appresta ad affrontare i problemi della sua Fiorentina. Dopo le polemiche e le voci di calciomercato delle ultime settimane, il presidente, Joe Barone e il d.s Pradé stamane hanno incontrato il padre di Federico Chiesa nell'hotel in Piazza Ognissanti a Firenze. Da risolvere, quindi, la questione legata ai malumori del giocatore, che già la scorsa estate aveva manifestato la volontà di approdare in un club di caratura superiore: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Fiorentina, Commisso incontra Chiesa: le ultime

Secondo le ultime indiscrezioni, dopo essersi tirato indietro con la Viola nella sfida contro il Verona per problemi fisici, Chiesa avrebbe perso l'appoggio dei compagni, proprio nei giorni in cui il papà Enrico avrebbe chiarito alla dirigenza l'intenzione di non sedersi a trattare il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022.

L'incontro odierno è quindi seguito con molta attenzione da Inter Juventus , i club italiani maggiormente interessati a prelevarlo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, sfida aperta: il piano per Chiesa

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, caso Chiesa: annuncio dalla Fiorentina

Calciomercato, Juventus e Inter su Chiesa: i dettagli

Come anticipato da Calciomercato.it, in estate la Juventus ha provato fino alla fine a comprare Chiesa dalla Fiorentina, ma si è scontrata con la volontà di Commisso di trattenerlo almeno un'altra stagione. Così, ora in gioco è tornata con prepotenza anche l'Inter che, per superare la concorrenza bianconera potrebbe mettere sul piatto alcune contropartite interessanti come Gabigol e Politano. La sfida è destinata ad accendersi la prossima estate o addirittura a gennaio qualora il calciatore dovesse manifestare ancora la volontà di lasciare il club in tempi brevi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, da Chiesa a Meret: la nuova Juventus 'terrorizza' le italiane!

Calciomercato Juventus e Inter, insidie straniere per Chiesa

Le insidie per Juventus e Inter, però, arrivano anche dai campionati esteri. In passato Chiesa è stato accostato alle migliori società europee, tra le quali Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco, PSG e le big di Premier League (Liverpool e Tottenham tra le altre). Novità importanti sul suo futuro sono quindi attese già oggi dal summit mattutino con papà Enrico.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

VIDEO CM.IT - Calciomercato Milan, sorpresa Ibrahimovic e nuova ipotesi in attacco. Juventus: occhio a Chiesa

Calciomercato Inter e Juventus, Montella apre il 'caso' Chiesa