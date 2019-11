TOTTENHAM RIMONTA MOURINHO RACCATTAPALLE CHAMPIONS / Il debutto di Joseé Mourinho sulla panchina del Tottenham non è stato per niente banale. Gli 'Spurs' erano quasi qualificati agli ottavi di Champions, che sarebbero diventati aritmetici in caso di vittoria o pareggio con contemporanea mancata vittoria della Stella Rossa. L'esordio al posto di Pochettino, però, per lo 'Special One' stava per trasformarsi in un incubo. A Londra l'Olympiakos va addirittura avanti 2-0: con un ko gli inglesi rischierebbero di essere clamorosamente eliminati all'ultima giornata in virtù dello scontro diretto con i greci che diventerebbe negativo.

Poi la rete diche riapre la sfida in chiusura di primo tempo.

Il pareggio è un'azione di squadra che parte addirittura dalla lucidità e rapidità di un giovanissimo raccattapalle, che raccoglie in maniera fulminea un pallone appena uscito in rimessa laterale e lo consegna per l'immediata ripresa del gioco. Tre passaggi velocissimi e Kane si ritrova a colpire in area trovando il 2-2, che ha portato poi al definitivo 4-2 e che fa tirare un grossissimo sospiro di sollievo a Mourinho. Lo stesso portoghese, poi, va dal raccattapalle, lo abbraccia calorosamente ringraziandolo per la sveltezza di riflessi, dicendogli in qualche modo 'questo gol e questa qualificazione sono anche merito tuo'. Visibilmente emozionato il ragazzo, che di certo non dimenticherà questa serata e il gesto di Mourinho, sempre più 'special'.