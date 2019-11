CHAMPIONS REAL MADRID QUALIFICATE OTTAVI / Il Real Madrid agli ottavi di finale di Champions League: il pareggio tra Brugge e Galatasaray consente alla squadra di Zidane di celebrare il passaggio del turno prima ancora di scendere in campo contro il Paris Saint-Germain. Al 'Bernabeu' si gioca per il primato nel girone, con entrambe le squadre già sicure della qualificazione.

Agli ottavi di finale di Champions già ci sono anche Bayern, mentre per le altre dodici squadre occorrerà attendere almeno fino a domani sera, con qualche verdetto che arriverà nell'ultima giornata.

Tra le italiane, il Napoli ha sulla carta il compito più facile: anche una doppia sconfitta potrebbe consentire agli azzurri di passare il turno se il Salisburgo non dovesse conquistare sei punti nelle ultime due gare. Situazione più complicata per Inter e Atalanta: Conte non può perdere contro lo Slavia Praga altrimenti l'ultima giornata sarebbe inutile. Per l'Atalanta, invece, obbligo di fare sei punti nelle due gare rimanenti e sperare poi negli altri risultati: Shakhtar e Dinamo Zagabria non devono vincere contro il Manchester City.