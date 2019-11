CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA JUVENTUS / Il futuro di Gianluigi Donnarumma potrebbe essere lontano dal Milan, non è certo una novità: il contratto in scadenza nel 2021, l'elevato ingaggio percepito e i problemi con il Fair Play Finanziario della società, rendono ipotizzabile un addio a fine stagione del portiere ai rossoneri.

Per l'estremo difensore anche della Nazionale si è parlato di un interessamento dell'Inter con dei contatti trae l'entourage del calciatore, ma anche lada tempo è sulle sue tracce e potrebbe sferrare l'assalto decisivo nei prossimi mesi.

Calciomercato Milan, Juventus-Donnarumma: le cifre dell'operazione

Anzi, come riporta 'sportmediaset.it', Raiola si sta già muovendo per Donnarumma e l'ipotesi Juventus è molto concreta: la richiesta d'ingaggio da 8-9 milioni l'anno avanzata dal procuratore è stata accolta in maniera positiva dai bianconeri e quindi una bozza d'intesa già potrebbe esserci.

Diverso il caso della trattativa tra club con il Milan che, considerato anche il contratto in scadenza, non potrebbe spingersi oltre i 40-50 milioni di euro. Ovviamente un Donnarumma sul mercato ingolosirebbe anche altre società: oltre all'Inter si è parlato anche di Psg, senza scartare la pista inglese. Per la Juventus ci sarebbe poi da definire la questione Szczesny, per il quale l'accordo con il rinnovo è vicino: un'intesa che sarebbe però propedeutica ad una cessione più remunerativa da parte della società piemontese.

