CALCIOMERCATO MILAN PIATEK GENOA / I fischi di San Siro al momento del cambio durante Milan-Napoli sono la dimostrazione del fatto che qualcosa tra i tifosi rossoneri e Piatek si è rotto. L'attaccante polacco, protagonista di una seconda parte di stagione ad altissimi livelli con la maglia del Milan, quest'anno non sta riuscendo ad imporsi: 3 gol in 13 presenze, troppo poco se si pensa ai 30 realizzati nella passata annata.

Calciomercato Milan, Piatek ora rischia il posto

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' il prossimo mese rischia di essere decisivo per le sorti del Milan e di Piatek. La dirigenza rossonera continua a trattare con Raiola per il clamoroso ritorno di Ibrahimovic, come confermato anche da Massara prima di Milan-Napoli, chi potrebbe fargli posto è proprio Piatek. Lo svedese ha promesso a Maldini di riflettere sulla proposta Milan e dare una risposta entro metà mese, i tempi potrebbero essere più brevi in caso di partenza certa del polacco: l’ipotesi di mandarlo in prestito per ritrovarsi è nell’aria da tempo perché migliorando il suo rendimento, si eviterebbe così la sua svalutazione. Pagato 35 milioni, Piatek ora ne vale molti meno. Al Genoa lo accoglierebbero a braccia aperte, ma dall’entourage del giocatore è già arrivato un messaggio chiaro: il polacco al momento sembrebbe intenzionato a non voler tornare indietro.

