FIORENTINA INFORTUNIO PEZZELLA / Piove sul bagnato in casa Fiorentina. Oltre al ko sul campo del Verona, Vincenzo Montella deve infatti fare i conti con l'infortunio di German Pezzella, costretto ad abbandonare il campo in avvio per uno scontro di gioco. Come comunicato dal club attraverso una nota ufficiale, il capitano viola "ha riportato una frattura zigomatico-orbito-mascellare destra, già sede di pregressa lesione nel maggio scorso.

Il calciatore è già stato sottoposto ad accertamenti radiologici e nei prossimi giorni effettuerà nuovo trattamento chirurgico per ridurre la frattura".

Brutta tegola dunque per la squadra viola, che rischia di dover fare a meno del suo capitano per circa un mese. Maggiori dettagli sui suoi tempi di recupero sono comunque attesi nei prossimi giorni.

