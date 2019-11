CALCIOMERCATO LIVORNO ZEMAN / Breda a rischio esonero a Livorno. Il presidente Spinelli sta valutando il cambio di guida tecnica dopo la sconfitta casalinga nello scontro salvezza contro il Trapani. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, un'idea per il post Breda porta il nome di Zdenek Zeman.

Una decina di giorni fa, in una intervista al 'Tirreno', proprio il numero uno del club amaranto aveva 'consigliato' al suo già allora traballante tecnico di "giocare" come il boemo. Per convincere il 72enne a sedersi sulla panchina del Livorno servirebbe uno sforzo economico importante da parte di Spinelli. Vedremo se l'idea diventerà qualcosa di più concreto già nelle prossime ore. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI