Un super Bayern non basta con il Real: Vinicius tiene a galla i ‘Blancos’, finisce 2-2

Spettacolo nella prima semifinale di Champions tra Bayern Monaco e Real Madrid: gran prova dei tedeschi, Vinicius fissa il punteggio sul pari

Ci si attendevano gol ed emozioni in Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid, sono arrivate in gran quantità. Prestazione gagliarda dei bavaresi, che vanno sotto, rimontano, ma subiscono il pari nel finale. Uno scatenato Vinicius, però, regala un prezioso pari agli uomini di Ancelotti. Tutto aperto, comunque, con il 2-2 tra una settimana al Bernabeu.

Inizio a mille all’ora del Bayern, dopo meno di un minuto salva tutto Lunin su Sanè. Ci riprovano a ripetizione lo stesso Sanè, Kane, Musiala, senza successo. Il Real, sornione, passa alla prima occasione, con Kroos che manda in porta Vinicius bucando centralmente la difesa (male Kim). Nella seconda parte del primo tempo, il Real gestisce con maggiore tranquillità dopo il vantaggio, anche se Kane spaventa Lunin con una punizione dal limite. A inizio ripresa, cambia tutto in pochi minuti. Percussione veemente di Sanè, che trafigge Lunin sul primo palo, poi Kane realizza un rigore concesso per fallo di Vazquez su Musiala. Ancora Kane ha la palla del tris con una gran girata, ma il Real reagisce, con le folate del solito Vinicius. Prima chiama Neuer al miracolo, poi ispira Rodrygo per il calcio di rigore (ancora disastroso Kim) da lui poi realizzato con gran freddezza. Finisce così, in Spagna sarà battaglia.

BAYERN MONACO-REAL MADRID 2-2 – 24′, 83′ rig. Vinicius (R), 53′ Sanè (B), 57′ rig. Kane (B)