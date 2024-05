Ritorno di fiamma per Berardi: arriva nel top club a metà prezzo

Berardi destinato all’addio dopo la retrocessione in Serie B del Sassuolo: la Juventus pronta a tornare sotto per il fantasista della Nazionale

Il Sassuolo dopo undici anni retrocede in Serie B: fatale ai neroverdi la sconfitta casalinga di domenica contro il Cagliari allenato da Ranieri, a sua volta salvo con una giornata d’anticipo grazie alle reti di Prati e Lapadula.

Niente miracolo per Ballardini che era subentrato in panchina a Dionisi dopo la breve parentesi Bigica e contestazione dei tifosi al ‘Mapei Stadium’. Dove non era presente Domenico Berardi, fermo da inizio marzo per il grave infortunio al tendine d’Achille della gamba destra rimediato contro il Verona. L’assenza in tribuna del fantasista non è passata inosservata, un segnale che potrebbe avvicinare il giocatore verso l’addio al Sassuolo. Difficilmente infatti Berardi resterà in Emilia vista la retrocessione in cadetteria, considerando anche un ingaggio da 3 milioni di euro netti fino al 2027.

Calciomercato Juventus, Giuntoli torna sotto per Berardi

In questo scenario potrebbe quindi rifarsi sotto la Juventus, che la scorsa estate aveva a lungo corteggiato Berardi per portarlo alla corte di Massimiliano Allegri.

Il Dt Giuntoli ha poi mollato la presa sul nazionale azzurro, considerando le onerose richieste del Ceo Carnevali per il suo gioiello che superavano i 30 milioni di euro. Il Football Director bianconero continua però a stimare Berardi e potrebbe approfittare della situazione per provare nuovamente l’affondo per il mancino calabrese classe ’94, sfruttando appunto la retrocessione del Sassuolo che inevitabilmente sarà costretto ad abbassare le pretese economiche. La Juve punterebbe su un forte sconto, almeno della metà rispetto alla valutazione estiva di Berardi, anche se c’è un punto interrogativo sul recupero e le condizioni del trequartista, che non sarà disponibile almeno fino a ottobre dopo l’intervento per la lesione al tendine d’Achille.